https://news.day.az/officialchronicle/1679241.html В Азербайджане в связи с законом о платежных услугах и платежных системах внесены изменения в ряд документов - Указ
В Азербайджане в связи с законом о платежных услугах и платежных системах внесены изменения в ряд документов - Указ
В связи с исполнением закона "О платежных услугах и платежных системах" внесены изменения в некоторые указы Президента Азербайджанской Республики.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим указ.
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