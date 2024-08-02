В Азербайджане в связи с законом о платежных услугах и платежных системах внесены изменения в ряд документов

В связи с исполнением закона "О платежных услугах и платежных системах" внесены изменения в некоторые указы Президента Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим указ.