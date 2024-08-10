Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с завоеванием Альфонсо Домингесом серебряной медали на Олимпиаде

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в своем официальном аккаунте в Instagram поделилась публикацией в связи с завоеванием Альфонсо Домингесом серебряной медали на Летних Олимпийских играх в Париже.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"От всей души поздравляю боксера - обладателя серебряной медали Альфонсо Домингеса! Желаю нашему спортсмену, достойно представившему Азербайджан на Летних Олимпийских играх в Париже, сил, энергии, новых побед и достижений!"