https://news.day.az/officialchronicle/1681063.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с завоеванием Альфонсо Домингесом серебряной медали на Олимпиаде - ФОТО - ВИДЕО Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в своем официальном аккаунте в Instagram поделилась публикацией в связи с завоеванием Альфонсо Домингесом серебряной медали на Летних Олимпийских играх в Париже.Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с завоеванием Альфонсо Домингесом серебряной медали на Олимпиаде - ФОТО - ВИДЕО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в своем официальном аккаунте в Instagram поделилась публикацией в связи с завоеванием Альфонсо Домингесом серебряной медали на Летних Олимпийских играх в Париже.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"От всей души поздравляю боксера - обладателя серебряной медали Альфонсо Домингеса! Желаю нашему спортсмену, достойно представившему Азербайджан на Летних Олимпийских играх в Париже, сил, энергии, новых побед и достижений!"
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