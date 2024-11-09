https://news.day.az/officialchronicle/1705480.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Государственного флага - ФОТО Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией по случаю Дня Государственного флага. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "9 ноября - День Государственного флага."
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Государственного флага - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией по случаю Дня Государственного флага.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "9 ноября - День Государственного флага."
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