Президент Ильхам Алиев: Азербайджан играет активную роль в межкультурном диалоге

Азербайджан является сторонником многостороннего подхода, и в то же время играет активную роль в межкультурном диалоге.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на церемонии открытия Саммита лидеров СОР29 в Баку.

Подчеркнув, что мультикультурализм - это наша государственная политика и в то же время это наш образ жизни, глава государства отметил, что азербайджанский народ, независимо от его этнической или религиозной принадлежности, живет в мире и согласии как одна семья.