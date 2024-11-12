https://news.day.az/officialchronicle/1706415.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан играет активную роль в межкультурном диалоге Азербайджан является сторонником многостороннего подхода, и в то же время играет активную роль в межкультурном диалоге. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 ноября в выступлении на церемонии открытия Саммита лидеров СОР29 в Баку.
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан играет активную роль в межкультурном диалоге
Азербайджан является сторонником многостороннего подхода, и в то же время играет активную роль в межкультурном диалоге.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на церемонии открытия Саммита лидеров СОР29 в Баку.
Подчеркнув, что мультикультурализм - это наша государственная политика и в то же время это наш образ жизни, глава государства отметил, что азербайджанский народ, независимо от его этнической или религиозной принадлежности, живет в мире и согласии как одна семья.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре