На COP29 с участием Первых леди состоялась конференция на тему «Молодежь на передовой борьбы с изменением климата»

12 ноября в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Зеленой зоне была организована конференция на тему "Молодежь на передовой борьбы с изменением климата".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в конференции приняли участие Первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева, первая леди Кыргызской Республики Айгуль Жапарова, Первая леди Республики Узбекистан Зироатхон Мирзиёева, Первая леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган, генеральный директор Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салим бин Мухаммед аль-Малик, исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) Татьяна Молчан, региональный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по странам Европы и Центральной Азии Реджина Де Доминичис.

Основная цель мероприятия - довести до внимания международного сообщества важность государств Центральной Азии и тюркоязычных государств в борьбе с изменением климата и представить принимаемые меры, связанные с международными обязательствами, с привлечением молодежи этих государств к климатической повестке.

На конференции выступили первая леди Республики Узбекистан Зироатхон Мирзиёева, первая леди Кыргызской Республики Айгуль Жапарова и первая леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган.

Затем на конференции выступила первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева.

Выступление

Первой леди Мехрибан Алиевой

-Уважаемые Первые леди.

Дорогие гости.

Дорогие молодые участники.

Дамы и господа.

Прежде всего, я хотела бы поприветствовать вас в Азербайджане, пожелать вам крепкого здоровья, мира и процветания странам, которые вы представляете на COP29.

Название нашей панели - "Молодежь на передовой борьбы с изменением климата" - говорит само за себя. Согласно последним исследованиям, более 60 процентов молодежи мира считают изменение климата неотложной проблемой.

Надеюсь, что в рамках COP29 у нас будет возможность инициировать создание платформ для сотрудничества, обмена опытом и разработки совместных проектов молодым поколением.

Я приветствую всех представителей молодежных организаций, эко-активистов и всех молодых людей, которые неравнодушны и участвуют в COP29.

Выражаю благодарность Первой леди Турецкой Республики за ее инициативу по созданию Фонда нулевых отходов и личный вклад в проекты по охране окружающей среды и культурного наследия.

Высоко ценю усилия Узбекистана, по инициативе которого в прошлом году была принята Центральноазиатская стратегия, направленная на содействие устойчивому развитию и вовлечение детей и молодежи в климатическую повестку на 2024-2030 годы.

Хочу поблагодарить Первую леди Узбекистана Зироатхон Мирзиёеву за ее личное покровительство этой важной миссии.

Благодарю Первую леди Кыргызстана за ее участие и активную роль в повышении осведомленности и вовлечении молодежи в экологическую повестку.

Дорогие друзья, для нас большая честь, что нашей стране доверено проведение COP29, и мы гордимся тем, что первая конференция на Южном Кавказе, в Центральной Азии и в более широком регионе проводится в Азербайджане.

Мир сталкивается с серьезными экологическими вызовами, такими как загрязнение биосферы, нехватка пресной воды, засуха и возникающие угрозы продовольственной безопасности. Наша страна не является исключением. Мы наблюдаем снижение уровня воды в реках, обмеление Каспийского моря и сталкиваемся с угрозой нехватки воды.

Хочу отметить, что на долю Азербайджана приходится всего 0,1 процента мировых выбросов парниковых газов. Мы корректируем наши национальные цели по снижению выбросов и переходу на чистую энергию. При нынешних темпах развития возобновляемой энергетики мы рассчитываем, что к 2027 году уровень производственных мощностей, установленных в Азербайджане, достигнет 32-процентной отметки. То есть на три года раньше нашей первоначальной цели в 30 процентов к 2030 году.

Мы также нацелены на создание к 2050 году зон с нулевым уровнем выбросов в освобожденных от армянской оккупации Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах, а также в Нахчыванской Автономной Республике. Ведется активная работа над крупными проектами в области солнечной и ветровой энергетики. Производство и экспорт зеленой энергии являются приоритетами в энергетической стратегии Азербайджана.

Борьба с изменением климата уже давно является одним из самых важных и приоритетных вопросов на международной арене. Несмотря на принятые меры, вызовы и угрозы, с которыми сталкивается человечество, с каждым днем становятся все более серьезными. В связи с этим, возможно, пришло время пересмотреть подходы и методы решения глобальных проблем. Сегодня я хочу затронуть важную тему, о которой нужно говорить открыто и честно. Лицемерие и двойные стандарты очевидны в международной экологической повестке.

Азербайджан, как страна, принимающая COP29, столкнулся с несправедливой волной нападок, ложными нарративами и двойными стандартами, продиктованными соображениями, далекими от экологических вопросов.

Взяв на себя ответственность за проведение COP29, Азербайджан стремится построить мосты между Глобальным Югом и Глобальным Севером, между развитыми и развивающимися странами. Мы стремимся сделать так, чтобы наш вклад в решение этой проблемы стал вкладом в общее будущее. Однако вместо поддержки и конструктивного диалога мы в некоторых случаях стали объектом клеветы и кампаний шантажа в многочисленных западных СМИ. Очевидно, что эти СМИ стали инструментами для дискредитации стран, которые не следуют навязанным сценариям или не играют по навязанным правилам, - стран, которые проводят независимую политику и отстаивают свои национальные интересы. Некоторые крупные медиаплатформы, находясь под влиянием определенных государств, по команде начинают распространять негативные нарративы об Азербайджане.

Что же на самом деле стоит за этим? Каковы цели спонсоров этой грязной кампании? На самом деле, ответ нам известен.

Наши граждане имеют право на справедливое и честное представление своей страны на международной арене. Они имеют право не подвергаться давлению и манипуляциям со стороны тех, кто, возможно, считает независимую позицию Азербайджана угрозой.

Наши достижения заслуживают уважения, а не искажения в угоду геополитическим целям некоторых государств.

Лицемерие также проявляется в том, как различные страны формируют свои климатические обязательства. Развитые страны, которые на протяжении веков были основными источниками загрязнения и безответственного потребления ресурсов, теперь берут на себя роль строгих судей. Они призывают к жестким ограничениям для всех, одновременно преследуя амбициозные цели в своей политике и продолжая действовать в собственных интересах. Они требуют трансформации от других стран, но при этом медлят с финансовой или технологической поддержкой.

Азербайджан - это страна, которая хочет видеть эффективные действия, реальные решения и справедливое взаимодействие, а не манипуляции и давление.

Мы хотим использовать нашу платформу для создания глобальной коалиции, где каждая страна, большая и маленькая, развитая и развивающаяся, имеет голос и право на справедливое отношение.

Ложные нарративы и лицемерие не только искажают реальность, но и подрывают такие фундаментальные понятия, как справедливость, честность, добродетель и ответственность.

Использование СМИ для распространения и искажения информации, для ведения кампаний по дискредитации стран не столько наносит вред этим странам, сколько обесценивает сущность моральных ценностей, разрушает доверие и создает раскол.

Я призываю всех участников, всех партнеров помнить, что COP29 - это не арена для политических нападок, а место, где мы должны объединиться перед лицом климатического кризиса.

Только справедливое сотрудничество и готовность к реальным действиям приведут нас к успеху.

Дорогие друзья, в заключение я хотела бы представить предложение относительно организации будущих конференций. Я предлагаю рассмотреть возможность проведения будущих конференций в онлайн-формате. Этот подход позволит не только сэкономить значительные ресурсы, но и уменьшить воздействие на окружающую среду, сократив выбросы от перелетов и крупных мероприятий.

Члены рабочих групп могли бы встречаться лично для детального обсуждения и координации, в то время как саммиты на уровне руководства могли бы проводиться в формате видеоконференций. Это позволило бы нам сосредоточить ресурсы, усилия и время на целевых задачах, делая процесс более экологически ответственным.

Благодарю за внимание.

Х Х Х

Далее состоялись презентации молодых экоактивистов из Азербайджана, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана.

В презентациях были продемонстрированы экологические проблемы и инициативы стран-участниц.

На конференции состоялась церемония подписания "Международной стратегии содействия культурному развитию и вовлечению детей и молодежи в климатическую повестку" на 2024-2030 годы.

После выступлений было сделано совместное фото.

По завершении конференции высокие гости посетили в Зеленой зоне Центр солидарности на СОР29 - совместный павильон Фонда Гейдара Алиева и Фонда нулевых отходов Турции.

В павильоне были представлены инициативы Фонда Гейдара Алиева по охране окружающей среды. Создана интерактивная зона, посвященная проектам в сфере образования, здравоохранения и социальной области. На этой платформе Фонд нулевых отходов представляет свои проекты в области ресурсоэффективности, управления и переработки отходов, программы просвещения по защите окружающей среды и инновационные решения.

В ходе посещения павильона первые леди наблюдали за акцией по посадке деревьев в Шамахинском районе с участием молодежи и волонтеров. Во время акции в качестве вклада в защиту окружающей среды было высажено более 10 тысяч сосен.