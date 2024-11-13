В рамках COP29 представлено издание Фонда Гейдара Алиева «Азербайджан. Вдохновляясь от природы»

Новое издание Фонда Гейдара Алиева, посвященное Азербайджану, было представлено 13 ноября в рамках проходящей в Баку COP29.

Книга "Азербайджан. Вдохновляясь от природы" (Azerbaijan. Inspired by Nature) издана в рамках проекта, реализуемого Фондом Гейдара Алиева.

Автором идеи проекта является вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, а руководителем проекта - помощник Президента Анар Алакбаров.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в презентации приняли участие помощник Президента Анар Алакбаров, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева, генеральный директор ИСЕСКО Салим бен Мухаммад Аль-Малик, основатель благотворительного фонда "Иша", известный индийский йогин Садхгуру (Джагги Васудев) и др.

На мероприятии было отмечено, что презентация издания в дни проведения COP29 не случайна. В издание вошли фотографии и актуальная информация об удивительной природе, флоре и фауне Азербайджана. Книга не только знакомит читателей с чудесной природой Азербайджана, но и поднимает вопрос о важности сохранения и защиты этого богатства.

Среди сотен фотографий, сделанных в рамках масштабного проекта, стартовавшего в 2020 году, наряду с уникальными кадрами, можно увидеть снимки редких животных, птиц и растений. Проект отражает разнообразие природы Азербайджана и охватывает все регионы страны, национальные парки и заповедники. В ходе проекта были подготовлены видеосъемки, видеоролики и документальный фильм. В ходе презентации был показан трейлер документального фильма.

Выступившая на мероприятии Лейла Алиева заявила, что книга призывает всех любить и беречь природу. Она сказала: "В мире нет ничего ценнее природы. Мы дышим воздухом. Мы не можем и три дня прожить без воды. Мы получаем энергию из почвы и деревьев, они дают нам пищу. К сожалению, люди в течение дня очень редко задумываются об этом. Уверена, что фотографии, собранные в этой книге, еще раз напомнят людям о необходимости любить и беречь природу. Как говорится, "лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать". Желаю каждому уделять больше времени путешествиям по нашей Родине. Хочу выразить благодарность всему коллективу за этот грандиозный труд, я никогда не забуду проведенные с вами дни в Лерике. Эта книга призывает нас любить и беречь природу, давайте научимся любить ее".

Один из фотографов проекта Алексей Лякин рассказал, что за время съемок группа фотографов побывала во всех уголках нашей страны, фотографировала, знакомилась с уникальной природой всех регионов. Отмечалось, что съемки проводились во все времена года, чтобы максимально полно показать всю красоту природы.

"В ходе проекта мы получили более подробную информацию о жизни животных и добром отношении, которое необходимо им. Например, джейраны, обитающие на территории Ширванского национального парка, пьют морскую воду. Очень удивительно было наблюдать за этим. У нас была возможность снимать фламинго в Азербайджане круглый год. Поскольку миграционный путь этих птиц пролегает через территорию страны, их можно наблюдать в Абшеронском, Ширванском, Гызылагаджском и Аггельском национальных парках. Нам удалось наблюдать большие стаи, летающие в небе Азербайджана, особенно с места расположения горы Бешбармаг.

Необычные ощущения мы испытали во время съемок на освобожденных территориях - Карабахе и Восточном Зангезуре. Красота Карабаха и Восточного Зангезура завораживает. Великолепны источник Истису в Кяльбаджаре и водопад Четир в Шуше. Базальтовые скалы в Кяльбаджаре привлекают внимание", - сказал А. Лякин, акцентируя внимание на съемках в Азыхской пещере, которая считается одним из древнейших поселений человека. Он рассказал, что в этих местах они испытали невероятные эмоции, которые невозможно выразить словами, и все эти эмоции отражены в фильме.

Основатель благотворительного фонда "Иша", известный индийский йогин Садхгуру (Джагги Васудев) рассказал о тесной связи природы и ее стихий, а также об изменениях, происходящих в результате изменения климата. Говоря о единстве отдельных компонентов природы, которая является всеобщим домом, он подчеркнул важность их охраны.

Затем вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева вручила первые экземпляры книги "Азербайджан. Вдохновляясь от природы" генеральному директору ИСЕСКО Салиму бин Мухаммаду Аль-Малику и основателю благотворительного фонда "Иша", известному индийскому йогину Садхгуру (Джагги Васудеву).

Гости выразили восхищение уникальным изданием.

В завершение было сделано памятное фото.

Отметим, что за прошедший период проект также широко освещался в социальной сети, на этой платформе организовывались различные просветительские рубрики и конкурсы. Это позволило проинформировать о проекте более широкую общественность.

Книга подготовлена на азербайджанском и английском языках. В ближайшее время также состоится выставка фотографий, вошедших в издание, а также презентация снятого документального фильма.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева сегодня также посетила местные и зарубежные павильоны, созданные в Зеленой зоне COP29.