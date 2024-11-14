https://news.day.az/officialchronicle/1707069.html Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с Президентом Северной Македонии - ФОТО 14 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Президентом Республики Северная Македония Горданой Силяновской-Давковой. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с Президентом Северной Македонии - ФОТО
14 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Президентом Республики Северная Македония Горданой Силяновской-Давковой.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре