Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в пленарном заседании Глобального форума Ecumene в рамках COP29

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA (Международный диалог по охране окружающей среды) Лейла Алиева выступила на прошедшем 15 ноября пленарном заседании Глобального форума Ecumene, организованном в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Лейла Алиева, говоря о роли COP29, проводимой в нашей стране, в решении глобальных экологических проблем, выразила уверенность, что принятые решения будут способствовать укреплению международной солидарности во имя устойчивого будущего.

В своем выступлении Лейла Алиева затронула ряд вопросов, касающихся устойчивого управления водными ресурсами в Азербайджане. Участники пленарного заседания были проинформированы о ряде мероприятий, реализуемых нашей страной, в том числе о 10 водохранилищах, которые планируется создать в ближайшие несколько лет.

Отметив снижение за последние годы уровня воды в Каспийском море, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA подчеркнула важность защиты биоразнообразия Каспийского моря. В то же время сообщалось, что популяция каспийских тюленей сократилась более чем в 6 раз по сравнению с началом ХХ века. Лейла Алиева отметила, что в рамках сотрудничества с организацией Blue Marine Foundation Гызылагаджский национальный парк выбран первой прибрежной охраняемой территорией на Каспии.

Кроме того, в своем выступлении Лейла Алиева коснулась мер, предпринимаемых Общественным объединением IDEA в направлении охраны водных ресурсов. Было отмечено, что в рамках проекта "Богатые бассейны" в ряд водоемов, расположенных на территории страны, были выпущены миллионы мальков различных видов рыб. В результате проекта "Одна капля" общественность была широко проинформирована о важности рационального использования воды.

Отметим, что в пленарном заседании приняли также участие специальный советник генерального секретаря ООН по климатическим действиям и справедливому переходу Селвин Чарльз Харт, директор Всемирного центра экономического анализа Рамон Пикс-Мадруга, бывший исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде Эрик Солхейм, помощник Президента Российской Федерации, специальный представитель по вопросам климата Руслан Эдельгериев, первый заместитель руководителя Администрации Президента и правительства Чеченской Республики - министр Чеченской Республики Хадижат Кадырова и председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов.