Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в дискуссиях круглого стола по охране Каспийского моря

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA (международный диалог по защите окружающей среды) Лейла Алиева приняла участие в дискуссиях круглого стола на тему "Бассейн Каспийского моря: оценка и устранение рисков", организованного совместно ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" (Бакинский порт), Университетом АДА, IDEA, Caspian İntegrated Scientific Network" (CASPISNET), Калифорнийским университетом (UCLA) и Программой охраны окружающей среды ООН.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступив на открытии мероприятия, проведенного в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР29), Лейла Алиева подчеркнула важность охраны экосистемы Каспийского моря. Участникам мероприятия была представлена информация о богатой экосистеме Каспийского моря, на долю которой приходится более 40 процентов общих водных ресурсов озер мира. Лейла Алиева отметила, что проблемы, возникающие в Каспийском море, затрагивают популяции ряда живых существ, в том числе тюленей, осетров и лосося.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева затронула ряд вопросов, связанных с деятельностью общественного объединения IDEA, в том числе рассказала о проектах "Богатые бассейны", "Капля" и Национальный парк Гызылагадж, который был выбран первой приморской охраняемой территорией в Каспийском море в рамках сотрудничества с организацией Blue Marine Foundation. Было отмечено, что с 2011 года при участии свыше 7 тысяч волонтеров было собрано и переработано около 120 тонн отходов с прибрежных территорий.

Подчеркнув роль молодежи в области охраны окружающей среды, Лейла Алиева отметила важность подготовки молодых специалистов, которые будут работать над сохранением Каспийского моря для будущих поколений. В заключение Лейла Алиева отметила важность проведения мониторинга и непрерывного анализа во имя сохранения уникальной экологической системы Каспийского моря и призвала международных экспертов и представителей исследовательских центров к совместным проектам и инициативам.

В рамках круглого стола состоялись выступления генерального директора Бакинского порта Талеха Зиядова, постоянного представителя Азербайджанской Республики при Отделении ООН в Женеве и других международных организациях Галиба Исрафилова, руководителя программы ООН Grid-Genev" Паскаля Педуцци, профессора Института окружающей среды и устойчивого развития Калифорнийского университета UCLA, руководителя проекта CТree" Сассан Саатчи, эксперта Бакинского порта и координатора CASPISNET Эльнура Сафарова, профессора Назарбаев университета Эмиля Байрамова и профессора Института океанологии имени П.П. Ширшова Российской академии наук Андрея Костяного.

В заключение было объявлено о создании Каспийского центра климата и устойчивости с целью всестороннего изучения проблем, наблюдаемых в Каспийском море, и выдвижения предложений по их решению.