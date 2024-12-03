Президент Ильхам Алиев назначил ректора Нахчыванского государственного университета

Эльбрус Салех оглу Исаев назначен ректором Нахчыванского государственного университета.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

 