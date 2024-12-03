https://news.day.az/officialchronicle/1712452.html Президент Ильхам Алиев назначил ректора Нахчыванского государственного университета - Распоряжение Эльбрус Салех оглу Исаев назначен ректором Нахчыванского государственного университета. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Президент Ильхам Алиев назначил ректора Нахчыванского государственного университета - Распоряжение
Эльбрус Салех оглу Исаев назначен ректором Нахчыванского государственного университета.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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