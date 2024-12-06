Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Совета Европейского союза

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Совета Европейского союза Антонио Коште по случаю начала его деятельности в качестве президента Совета Европейского союза.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.