https://news.day.az/officialchronicle/1713351.html Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Совета Европейского союза Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Совета Европейского союза Антонио Коште по случаю начала его деятельности в качестве президента Совета Европейского союза. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Совета Европейского союза
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Совета Европейского союза Антонио Коште по случаю начала его деятельности в качестве президента Совета Европейского союза.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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