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Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Совета Европейского союза

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Совета Европейского союза Антонио Коште по случаю начала его деятельности в качестве президента Совета Европейского союза. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.