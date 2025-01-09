https://news.day.az/officialchronicle/1721715.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Ираклию Кобахидзе Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе в связи с гибелью пятярых детей в результате пожара в селе Саберио Гальского района. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Ираклию Кобахидзе
Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе в связи с гибелью пятярых детей в результате пожара в селе Саберио Гальского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Премьер-министр,
Глубоко потрясены известием о гибели пятерых детей в результате пожара в селе Саберио Гальского района.
Разделяя Вашу скорбь в связи с этой трагедией, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших детей, всему народу Грузии", - говорится в письме.
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