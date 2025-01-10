https://news.day.az/officialchronicle/1721931.html Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Кувейта - ФОТО 10 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Государства Кувейт в нашей стране Мухаммеда Фейсала аль-Мутаири.
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Кувейта - ФОТО
10 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Государства Кувейт в нашей стране Мухаммеда Фейсала аль-Мутаири.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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