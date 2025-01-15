Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии

15 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрата Сарыбая.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется