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Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии

15 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрата Сарыбая. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется