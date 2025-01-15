https://news.day.az/officialchronicle/1722969.html Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии 15 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрата Сарыбая. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии
15 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрата Сарыбая.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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