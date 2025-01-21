https://news.day.az/officialchronicle/1724459.html Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром региона Иракский Курдистан - ФОТО 21 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на основании обращения противоположной стороны встретился в Давосе с Премьер-министром региона Иракский Курдистан Масруром Барзани. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром региона Иракский Курдистан - ФОТО
21 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на основании обращения противоположной стороны встретился в Давосе с Премьер-министром региона Иракский Курдистан Масруром Барзани.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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