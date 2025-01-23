https://news.day.az/officialchronicle/1725045.html Расширен список юридических лиц публичного права, освобожденных от НДС в связи с оказанием услуг за счет выделенных из бюджета средств - Указ Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Список юридических лиц публичного права, освобожденных от налога на добавленную стоимость в связи с оказанием работ и услуг за счет средств, выделенных из государственного бюджета".
Расширен список юридических лиц публичного права, освобожденных от НДС в связи с оказанием услуг за счет выделенных из бюджета средств - Указ
Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Список юридических лиц публичного права, освобожденных от налога на добавленную стоимость в связи с оказанием работ и услуг за счет средств, выделенных из государственного бюджета".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, расширен список юридических лиц публичного права, освобожденных от налога на добавленную стоимость в связи с оказанием работ и услуг за счет средств, выделенных из государственного бюджета.
В этот список добавлена Служба восстановления, строительства и управления в Кяльбаджарском районе.
Настоящий указ применяется с 1 сентября 2024 года.
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