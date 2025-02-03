https://news.day.az/officialchronicle/1727464.html Внесены изменения в структуру министерства экономики Азербайджана - УКАЗ Президент Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании деятельности министерства экономики Азербайджана. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, увеличены штатные единицы министерства экономики. Согласно решению, общее число сотрудников, работающих в структурах министерства, достигло 3324 человек.
Внесены изменения в структуру министерства экономики Азербайджана - УКАЗ
Президент Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании деятельности министерства экономики Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, увеличены штатные единицы министерства экономики. Согласно решению, общее число сотрудников, работающих в структурах министерства, достигло 3324 человек. Из них 2641 - должностные лица и 683 - обслуживающий персонал.
Кроме того, в указе предусмотрена замена цифр "4494" на "5651", а также внесение изменений в штатное расписание и структуру министерства.
Настоящий указ действует с 1 января 2025 года.
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