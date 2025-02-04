https://news.day.az/officialchronicle/1727790.html Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Шри-Ланки Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Ануру Кумару Диссанаяке по случаю национального праздника страны - Дня независимости. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется.
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Шри-Ланки
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Ануру Кумару Диссанаяке по случаю национального праздника страны - Дня независимости.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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