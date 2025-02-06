https://news.day.az/officialchronicle/1728260.html Сахиль Бабаев назначен министром финансов Азербайджана - РАСПОРЯЖЕНИЕ Сахиль Бабаев назначен министром финансов Азербайджана. Соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Сахиль Бабаев назначен министром финансов Азербайджана - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Сахиль Бабаев назначен министром финансов Азербайджана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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