Сахиль Бабаев назначен министром финансов Азербайджана

Сахиль Бабаев назначен министром финансов Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.