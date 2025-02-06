Сахиль Бабаев освобожден от должности министра труда и социальной защиты населения

Сахиль Бабаев освобожден от должности министра труда и социальной защиты населения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.