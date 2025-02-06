https://news.day.az/officialchronicle/1728264.html Сахиль Бабаев освобожден от должности министра труда и социальной защиты населения - РАСПОРЯЖЕНИЕ Сахиль Бабаев освобожден от должности министра труда и социальной защиты населения. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Сахиль Бабаев освобожден от должности министра труда и социальной защиты населения - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Сахиль Бабаев освобожден от должности министра труда и социальной защиты населения.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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