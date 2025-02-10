Президент Ильхам Алиев утвердил бюджет Фонда обязательного медицинского страхования на 2025 год

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ "О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования на 2025 год".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, расходы бюджета Фонда обязательного медицинского страхования Азербайджана на 2025 год утверждены в размере 2 миллиардов 941 миллиона 690 тысяч манатов.

Источниками финансирования этих расходов являются:

- доходы бюджета Фонда обязательного медицинского страхования на 2025 год в размере 2 миллиардов 571 миллиона 690 тысяч манатов;

- 370 000 000,00 манатов, направленных на финансирование расходов 2025 года из неиспользованных в предыдущие годы средств (остатков) бюджета Фонда обязательного медицинского страхования.

Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2025 года.