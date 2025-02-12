https://news.day.az/officialchronicle/1729648.html В ходе ланча состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Сомали в расширенном составе 12 февраля в ходе ланча состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Федеративной Республики Сомали Хасаном Шейхом Мохамудом в расширенном составе, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
В ходе ланча состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Сомали в расширенном составе
12 февраля в ходе ланча состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Федеративной Республики Сомали Хасаном Шейхом Мохамудом в расширенном составе,
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