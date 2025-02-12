В ходе ланча состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Сомали в расширенном составе

12 февраля в ходе ланча состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Федеративной Республики Сомали Хасаном Шейхом Мохамудом в расширенном составе,

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.