Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Турции в Азербайджане

13 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Турецкой Республики в Азербайджане Бирола Акгюна, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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