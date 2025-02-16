Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Литвы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Литовской Республики Гитанасу Науседе по случаю национального праздника Литвы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в поздравлении главы государства говорится:
"Уважаемый господин Президент,
От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны.
Дружественные связи и сотрудничество между Азербайджаном и Литвой, которые в этом году будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений, имеют добрые традиции. Верю, что мы и впредь будем продолжать совместные усилия на пути укрепления межгосударственных отношений и расширения сотрудничества в интересах наших народов.
В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю литовскому народу постоянного благополучия и процветания".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре