Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Литвы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Литовской Республики Гитанасу Науседе по случаю национального праздника Литвы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в поздравлении главы государства говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны.

Дружественные связи и сотрудничество между Азербайджаном и Литвой, которые в этом году будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений, имеют добрые традиции. Верю, что мы и впредь будем продолжать совместные усилия на пути укрепления межгосударственных отношений и расширения сотрудничества в интересах наших народов.

В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю литовскому народу постоянного благополучия и процветания".