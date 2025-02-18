Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Гамбии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Гамбии Адаме Барроу по случаю национального праздника - Дня независимости этой страны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником - Днем независимости Республики Гамбия.

Мы придаем большое значение дружественным отношениям между Азербайджаном и Гамбией. Успешное развитие сегодня нашего сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости вызывает удовлетворение.

Уверен, что в интересах наших народов мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений между нашими странами в русле дружбы, успешного продолжения плодотворного сотрудничества в многосторонних институтах.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Гамбии - постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.