Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Гамбии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Гамбии Адаме Барроу по случаю национального праздника - Дня независимости этой страны.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником - Днем независимости Республики Гамбия.
Мы придаем большое значение дружественным отношениям между Азербайджаном и Гамбией. Успешное развитие сегодня нашего сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости вызывает удовлетворение.
Уверен, что в интересах наших народов мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений между нашими странами в русле дружбы, успешного продолжения плодотворного сотрудничества в многосторонних институтах.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Гамбии - постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.
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