https://news.day.az/officialchronicle/1731122.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в жилом комплексе Ağdam Residence 18 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в жилом комплексе Ağdam Residence, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в жилом комплексе Ağdam Residence
18 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в жилом комплексе Ağdam Residence, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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