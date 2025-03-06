https://news.day.az/officialchronicle/1735088.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами поездки в Гянджу - ВИДЕО Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась кадрами поездки в Гянджу вместе с дочерями Лейлой Алиевой и Арзу Алиевой. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами поездки в Гянджу - ВИДЕО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась кадрами поездки в Гянджу вместе с дочерями Лейлой Алиевой и Арзу Алиевой.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"6 марта Первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, ее дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили город Гянджа".
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