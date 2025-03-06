Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами поездки в Гянджу

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась кадрами поездки в Гянджу вместе с дочерями Лейлой Алиевой и Арзу Алиевой.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"6 марта Первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, ее дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили город Гянджа".