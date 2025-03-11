https://news.day.az/officialchronicle/1736185.html Госагентство гражданской авиации Азербайджана освобождается от уплаты НДС за оказание работ и услуг - УКАЗ Президента Ильхама Алиева Как сообщалось ранее, Президент Ильхам Алиев подписал указ "О внесении изменений в некоторые указы, связанные с исполнением указа "О некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере гражданской авиации".
Госагентство гражданской авиации Азербайджана освобождается от уплаты НДС за оказание работ и услуг - УКАЗ Президента Ильхама Алиева
Как сообщалось ранее, Президент Ильхам Алиев подписал указ "О внесении изменений в некоторые указы, связанные с исполнением указа "О некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере гражданской авиации".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Согласно документу, юридическое лицо публичного права "Государственное агентство гражданской авиации" добавлено в список юридических лиц публичного права, освобожденных от налога на добавленную стоимость за выполнение работ и оказание услуг за счет средств, выделенных из государственного бюджета
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре