https://news.day.az/officialchronicle/1736789.html Президент Ильхам Алиев принял исполнительного директора Международного энергетического агентства 13 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял исполнительного директора Международного энергетического агентства Фатиха Бирола. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял исполнительного директора Международного энергетического агентства
13 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял исполнительного директора Международного энергетического агентства Фатиха Бирола.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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