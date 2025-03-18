Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Агдеринский район

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами с поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Агдеринский район.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Агдеринский район, село Гасанриз. 18.03.2025. Да ниспошлет Великий Аллах всем крепкое здоровье, много радости, любви и счастья, хорошее настроение в каждый дом, изобилие и достаток в каждый очаг! Поздравляю с Илахыр чершенбе!".