На странице Президента Ильхама Алиева в соцсети X опубликованы кадры из поездки с Первой леди Мехрибан Алиевой в Агдеринский район

На официальной странице Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсети X опубликованы кадры из поездки с Первой леди Мехрибан Алиевой в Агдеринский район.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Поездка Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в Агдеринский район (18.03.2025)".