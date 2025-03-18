https://news.day.az/officialchronicle/1738328.html

На странице Президента Ильхама Алиева в соцсети X опубликованы кадры из поездки с Первой леди Мехрибан Алиевой в Агдеринский район - ВИДЕО

На официальной странице Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Instagram опубликованы кадры из поездки с Первой леди Мехрибан Алиевой в Агдеринский район. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Поездка Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в Агдеринский район (18.03.2025)".