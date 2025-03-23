https://news.day.az/officialchronicle/1739300.html Президент Ильхам Алиев: Нынешний уровень стратегического партнерства с Пакистаном вызывает большое удовлетворение Нынешний уровень азербайджано-пакистанского стратегического партнерства вызывает большое удовлетворение.
Президент Ильхам Алиев: Нынешний уровень стратегического партнерства с Пакистаном вызывает большое удовлетворение
Нынешний уровень азербайджано-пакистанского стратегического партнерства вызывает большое удовлетворение.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева премьер-министру Исламской Республики Пакистан Мухаммаду Шахбазу Шарифу по случаю Дня Пакистана.
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