Президент Ильхам Алиев: Нынешний уровень стратегического партнерства с Пакистаном вызывает большое удовлетворение

Нынешний уровень азербайджано-пакистанского стратегического партнерства вызывает большое удовлетворение.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева премьер-министру Исламской Республики Пакистан Мухаммаду Шахбазу Шарифу по случаю Дня Пакистана.

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