Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо премьер-министру Исламской Республики Пакистан Мухаммаду Шахбазу Шарифу по случаю Дня Пакистана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Премьер-министр,

Мой дорогой Брат,

От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш братский народ с национальным праздником Исламской Республики Пакистан - Днем Пакистана, передаю наилучшие пожелания.

Нынешний уровень азербайджано-пакистанского стратегического партнерства, наше сотрудничество, которое с каждым днем наполняется новым содержанием, вызывают большое удовлетворение. Успешное взаимодействие в экономической, транспортно-логистической, энергетической, инвестиционной сферах, в области оборонной промышленности и в ряде других направлений, представляющих взаимный интерес, является одним из главных факторов, обусловливающих наши отношения. В то же время совпадение наших позиций по международным вопросам и взаимная поддержка, являясь наглядным выражением азербайджано-пакистанского братства, служат главным интересам двух стран и народов.

Мы придаем исключительное значение всестороннему развитию наших отношений, исходящих из чувств глубокой симпатии, уважения и доверия, которые наши братские народы питают друг к другу, и построенных на таких прочных основах, как общие культурные ценности и солидарность. Интенсивность визитов, встреч и контактов на высшем уровне является показателем высокой динамики развития нашего сотрудничества.

Чрезвычайно высоко оцениваю нашу продуктивную встречу, обмен мнениями и обсуждения, проведенные в атмосфере взаимного доверия, взаимопонимания и искренности в ходе Вашего государственного визита в Азербайджан в прошлом месяце. Достигнутые в ходе него договоренности относительно будущих направлений азербайджано-пакистанских отношений в различных сферах, в том числе подписанные многочисленные документы будут способствовать дальнейшему расширению сферы охвата нашей двусторонней повестки дня, реализации торгово-экономического потенциала в различных областях.

Уверен, что азербайджано-пакистанские традиционно дружеские отношения и стратегическое партнерство, черпающие силы из выдержавших испытание братства и единства двух народов, нашими совместными усилиями будут и впредь крепнуть и углубляться.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Пакистана - постоянного мира, благополучия и процветания", - говорится в письме.