Искренняя беседа Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с жителями Сарыджалы - ФОТО
Как сообщалось ранее, 27 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями села Сарыджалы Агдамского района, переехавшими в новые дома, и вручили им ключи от квартир.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, после церемонии вручения ключей были сделаны фотографии на память.
Затем Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побеседовали с жителями села.
Житель: Место, где мы сейчас стоим, было садом. Здесь был лес, росли большие дубовые деревья.
Президент Ильхам Алиев: А где были дома?
Житель: Дома были немного ниже.
Президент Ильхам Алиев: Там были?
Житель: Да.
Президент Ильхам Алиев: Это был сад Сарыджалы?
Житель: Это был лес, там росли ореховые деревья, дубы.
Президент Ильхам Алиев: Вырубили.
Житель: Они их всех уничтожили.
Президент Ильхам Алиев: Где вы жили во время оккупации?
Житель: Я жил в Барде.
Президент Ильхам Алиев: В Барде, в каких условиях?
Житель: Мы жили в школе. Сейчас живем в пятиэтажках. Большое спасибо, да поможет Вам Аллах. Да упокоит Аллах души наших шахидов.
Президент Ильхам Алиев: Молодежь тоже приехала. Вы охотно приехали?
Жители: Да, конечно.
Президент Ильхам Алиев: Они никогда не видели этих мест.
Житель: Не видели. То есть даже те, кто не видел, хотят приехать и посмотреть, как восстанавливаются освобожденные от оккупации земли. Пусть Аллах всегда возвышает наш государственный флаг.
Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Мы сталкивались с несправедливостью на протяжении тридцати лет. Мы сами восстановили эту справедливость и каждый день видим торжество справедливости.
Жители: Да хранит Вас Аллах.
Президент Ильхам Алиев: На освобожденных территориях сейчас проживает и работает более 40 тыс. человек. К концу года должны вернуться около 30-40 тысяч человек. Сейчас вы - первые жители Агдамского района. Но в ближайшие месяцы приедут и соседи: в Хыдырлы, вы, наверное, видели, там ведутся масштабные строительные работы, в Кенгерли, до конца года - в город Агдам. Здесь вы будет жить спокойно, счастливо.
Житель: Иншаллах. Большое спасибо, признательны Вам. Да поможет Вам Аллах, да хранит Вас Аллах!
Президент Ильхам Алиев: Спасибо.
Жители: Спасибо, большое спасибо.
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