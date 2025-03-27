Искренняя беседа Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с жителями Сарыджалы

Как сообщалось ранее, 27 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями села Сарыджалы Агдамского района, переехавшими в новые дома, и вручили им ключи от квартир.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, после церемонии вручения ключей были сделаны фотографии на память.

Затем Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побеседовали с жителями села.

Житель: Место, где мы сейчас стоим, было садом. Здесь был лес, росли большие дубовые деревья.

Президент Ильхам Алиев: А где были дома?

Житель: Дома были немного ниже.

Президент Ильхам Алиев: Там были?

Житель: Да.

Президент Ильхам Алиев: Это был сад Сарыджалы?

Житель: Это был лес, там росли ореховые деревья, дубы.

Президент Ильхам Алиев: Вырубили.

Житель: Они их всех уничтожили.

Президент Ильхам Алиев: Где вы жили во время оккупации?

Житель: Я жил в Барде.

Президент Ильхам Алиев: В Барде, в каких условиях?

Житель: Мы жили в школе. Сейчас живем в пятиэтажках. Большое спасибо, да поможет Вам Аллах. Да упокоит Аллах души наших шахидов.

Президент Ильхам Алиев: Молодежь тоже приехала. Вы охотно приехали?

Жители: Да, конечно.

Президент Ильхам Алиев: Они никогда не видели этих мест.

Житель: Не видели. То есть даже те, кто не видел, хотят приехать и посмотреть, как восстанавливаются освобожденные от оккупации земли. Пусть Аллах всегда возвышает наш государственный флаг.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Мы сталкивались с несправедливостью на протяжении тридцати лет. Мы сами восстановили эту справедливость и каждый день видим торжество справедливости.

Жители: Да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: На освобожденных территориях сейчас проживает и работает более 40 тыс. человек. К концу года должны вернуться около 30-40 тысяч человек. Сейчас вы - первые жители Агдамского района. Но в ближайшие месяцы приедут и соседи: в Хыдырлы, вы, наверное, видели, там ведутся масштабные строительные работы, в Кенгерли, до конца года - в город Агдам. Здесь вы будет жить спокойно, счастливо.

Житель: Иншаллах. Большое спасибо, признательны Вам. Да поможет Вам Аллах, да хранит Вас Аллах!

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Жители: Спасибо, большое спасибо.