https://news.day.az/officialchronicle/1747104.html Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Государственного Совета Китая - ФОТО 23 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяном, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Государственного Совета Китая - ФОТО
23 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Государственного Совета Китайской Народной Республики Ли Цяном, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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