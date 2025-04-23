https://news.day.az/officialchronicle/1747107.html Президент Ильхам Алиев посетил в Пекине Памятник народным героям 23 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил в Пекине Памятник народным героям, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев посетил в Пекине Памятник народным героям
23 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил в Пекине Памятник народным героям, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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