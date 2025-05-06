https://news.day.az/officialchronicle/1750549.html Президент Ильхам Алиев принял премьер-министра Беларуси - ФОТО 6 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял премьер-министра Республики Беларусь Александра Турчина. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял премьер-министра Беларуси - ФОТО
6 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял премьер-министра Республики Беларусь Александра Турчина.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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