Президент Ильхам Алиев дал интервью Вьетнамскому информационному агентству

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью Информационному агентству Социалистической Республики Вьетнам.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет интервью.

- 7-8 мая 2025 года Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической Партии Вьетнама То Лам совершит государственный визит в Азербайджанскую Республику. Как вы оцениваете текущие двухсторонние отношения и сотрудничество между нашими странами?

- Прежде всего, хотел бы отметить, что Азербайджан и Вьетнам связывают дружественные отношения, которые имеют более чем полувековую историю. Так, в 1959 году Президент Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мин посетил Азербайджанскую ССР. В 1983 году общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев, занимавший в то время пост первого заместителя председателя Совета Министров СССР, совершил поездку во Вьетнам. Несомненно, эти знаковые визиты стали прочным фундаментом для развития сотрудничества между нашими странами.

Мой государственный визит в вашу страну в 2014 году и официальный визит Президента Социалистической Республики Вьетнам господина Чыонг Тан Шанга в Азербайджанскую Республику в 2015 году открыли новую страницу в отношениях между нашими государствами и придали импульс их дальнейшему развитию. В рамках визита Президента Чыонг Тан Шанга состоялся первый азербайджано-вьетнамский бизнес-форум, в котором, наряду с официальными лицами, приняли участие представители деловых кругов нефтегазовой, энергетической, строительной, информационно-коммуникационной, финансовой, промышленной, торговой, туристической, транспортной, фармацевтической и других сфер.

В целях развития сотрудничества в различных областях, определения новых направлений взаимодействия создана Азербайджано-вьетнамская межправительственная комиссия по экономическому, торговому, научно-техническому сотрудничеству. Комиссия выступает важной платформой для регулярного диалога и эффективной реализации совместных инициатив.

По линии министерств иностранных дел проводятся политические консультации, последние из которых состоялись во второй половине апреля этого года. В парламентах обеих стран действуют рабочие группы по межпарламентским связям.

Наши страны эффективно сотрудничают в рамках крупнейших международных организаций, в том числе в Движении неприсоединения (ДН) и ООН.

Азербайджан придает большое значение развитию экономических и торговых связей с Вьетнамом. В 2024 году объем товарооборота между двумя странами составил 223,93 млн долларов США. Несомненно, у нас есть потенциал и для дальнейшего наращивания этого показателя.

Наши страны взаимодействуют также в нефтяной сфере. В 2019 году было подписано соглашение между вьетнамской государственной компанией Binh Son Refinery and Petrochemical Company и SOCAR. Наше сотрудничество в нефтяной отрасли опирается на крепкий исторический фундамент, ведь азербайджанские специалисты сыграли ключевую роль в создании и развитии нефтяной промышленности Вьетнама. Не случайно, что первым генеральным директором совместного предприятия Veso Petrol, созданного в 1981 году при содействии Советского Союза, был азербайджанец Джалал Мамедов.

Наше сотрудничество в культурной, гуманитарной и образовательной сферах уходит своими корнями в советское время, а в последние годы получило дальнейшее развитие. В 1955 году азербайджанский композитор Гара Гараев написал "Вьетнамскую сюиту" для первого советско-вьетнамского документального фильма о войне во Вьетнаме, премьера которого состоялась в Ханое в 2023 году. В 1959-1962 годах по приглашению Президента Хо Ши Мина и по предложению советского правительства азербайджанский режиссёр Аждар Ибрагимов принимал активное участие в создании вьетнамской киношколы, где проводил мастер-классы и снял три фильма. За свои заслуги он был награжден высшим орденом труда Социалистической Республики Вьетнам.

В советское время в Азербайджане обучалось около 5 тысяч вьетнамцев, многие из которых в настоящее время занимают ответственные посты в государственных учреждениях Вьетнама. В ходе моего визита в 2014 году в Ханой состоялась встреча с вьетнамскими выпускниками азербайджанских вузов, которые тепло отзывались о нашей стране и годах, проведённых здесь. В 2015 году в Ханое была основана Ассоциация дружбы Вьетнам-Азербайджан, объединившая вьетнамских выпускников азербайджанских вузов.

Говоря о культурных связях между нашими странами, хотел бы отметить, что они продолжают развиваться и укрепляться через различные инициативы и проекты. К примеру, в 2024 году в Баку состоялся показ фильма "Создатели легенд", посвящённого героизму Ваших солдат во время войны во Вьетнаме. В том же году в нашей столице прошли Дни Вьетнама по случаю 65-летия визита вьетнамского лидера Хо Ши Мина в Азербайджан.

Фонд Гейдара Алиева активно реализует проекты во Вьетнаме, включая строительство начальной школы в провинции Хазянг в 2018 году. В апреле этого года вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Вашу страну, где встретилась с вице-президентом Во Тхи Ань Суан, супругой Генерального секретаря ЦК компартии Но Фон Ли, представителями творческой индустрии, руководителями Ханойского колледжа торговли и туризма, а также с выпускниками вьетнамских вузов, обучавшимися в Азербайджане. В ходе встречи Ханойскому колледжу торговли и туризма был вручён сертификат о финансовой поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Таким образом, отношения между Азербайджаном и Вьетнамом успешно развиваются по всем ключевым направлениям.

- Каково значение предстоящего визита лидера Вьетнама в Азербайджан в контексте вывода двусторонних отношений на новый уровень?

- Как известно, предстоящий визит господина Лама в Азербайджан станет его первым в качестве Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама. Это событие имеет важное политическое значение, подчеркивающее стремление сторон к углублению двусторонних отношений и открытию новых направлений взаимодействия. В этом контексте визит можно справедливо рассматривать как важную веху в развитии азербайджано-вьетнамского сотрудничества.

Программа визита включает широкий круг вопросов, охватывающих ключевые аспекты двусторонней повестки. Это позволит провести всесторонний обмен мнениями по актуальным темам, согласовать подходы и определить перспективные направления дальнейшего взаимодействия. Особое внимание будет уделено политическому диалогу, торгово-экономическим связям, а также гуманитарному и культурному обмену.

Кроме того, отдельное значение придается развитию межпартийного диалога. Сотрудничество между партиями "Ени Азербайджан" и Коммунистической партией Вьетнама демонстрирует положительную динамику, и предстоящий визит послужит дополнительным подтверждением высокого уровня взаимодействия на политической и идеологической основе.

Убежден, что визит господина Лама станет важным импульсом к активизации сотрудничества и откроет новые горизонты для развития отношений между Азербайджаном и Вьетнамом в духе дружбы и взаимного уважения.

- Каковы перспективы и потенциал для дальнейшего развития двусторонних отношений между Вьетнамом и Азербайджаном?

- Считаю, что у наших стран есть все возможности для дальнейшего развития потенциала сотрудничества в самых разных сферах. Если говорить о торгово-экономических отношениях, то сегодня есть новые возможности для сотрудничества, которые будут не только стимулировать экономический рост, но и создадут устойчивую основу для взаимовыгодных партнерств, что, в свою очередь, будет способствовать дальнейшей диверсификации наших экономик.

Одним из перспективных направлений для укрепления связей между нашими странами является туризм. Установление прямого авиасообщения между Баку и вьетнамскими городами с параллельным развитием туристических программ будут способствовать росту интереса граждан обеих стран к культуре и истории друг друга. Интенсификация совместных культурных проектов, развитие программ гуманитарных миссий и совместных инициатив в области здравоохранения и экологии - все эти сферы представляют для наших стран взаимный интерес.

И, конечно же, образование. Мы, как и всегда, будем рады студентам из Вьетнама. Они могут воспользоваться образовательными программами, предлагаемыми Азербайджаном в рамках грантов и стипендий для граждан стран-членов ДН. Это улучшит возможности для академического обмена, научных исследований и укрепления межличностных контактов между Азербайджаном и Вьетнамом. Реализация программ обмена, а также сотрудничество в научно-технической сфере могут стать еще одним перспективным направлением для развития двусторонних отношений.