https://news.day.az/officialchronicle/1751770.html Президент Ильхам Алиев: Мы работаем над проектом канатной дороги, которая соединит Шушу с Ханкенди Мы работаем над проектом канатной дороги, который соединит Шушу с Ханкенди. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на открытии Агдамского центра мугама. "Строительство канатной дороги в городе Лачин, вероятно, начнется в этом году. Похожий проект есть и в Кяльбаджаре.
Президент Ильхам Алиев: Мы работаем над проектом канатной дороги, которая соединит Шушу с Ханкенди
Мы работаем над проектом канатной дороги, который соединит Шушу с Ханкенди.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на открытии Агдамского центра мугама.
"Строительство канатной дороги в городе Лачин, вероятно, начнется в этом году. Похожий проект есть и в Кяльбаджаре. То есть это будет прекрасное средство, как с точки зрения туризма, так и для комфортного передвижения людей", - отметил глава государства.
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