Из-за массовых протестов над Арменией нависла угроза голода

Комитет по госдоходам Армении выступил с заявлением, в котором предупредил об угрозе продовольственной безопасности в случае блокирования дорог для большегрузов, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Армения.

В комитете обеспокоены тем, что въезжающие в Армению грузовики встречают на своем пути различные препятствия, обусловленные акциями протеста и блокированием дорог. Проблема особенно актуальна для грузовиков, которые возят продовольствие.

Были зафиксированы случаи, когда грузовики разворачивались обратно, так и не сумев въехать на территорию Армении.

"Сложившаяся ситуация создает препятствия для въезда и таможенного обслуживания грузовых автомобилей, что может вызвать серьезную угрозу продовольственной безопасности. Таможенная служба призывает участников акции принять во внимание эти обстоятельства и не мешать движению грузовиков на границе", - отмечается в сообщении.