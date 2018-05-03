"Бархатная революция" в Армении перестает быть бархатной - ПОДРОБНОСТИ

Как известно из истории, глава временного правительства России Керенский бежал от революционных матросов, переодевшись в женское платье.

В связи с повальными развенчаниями в последнее время исторических фактов трудно утверждать, что дело было именно так. Однако в Армении в эту историю, наверное, крепко верят. Поэтому вчера на улицах Еревана велись непонятные поиски и досмотры. Проводили их протестующие массы, как не ужасно это звучит, используя тинейджеров и младшеклассников.

Совсем обалдевшая от безделья и излишеств свободы молодежь уже не знает, куда себя девать. На улицах жарятся шашлыки, повсюду танцы, веселье. А самое главное - есть возможность почувствовать себя частью безнаказанно безобразничающей толпы, обладающей властью.

Массовые акции неповиновения, парализовавшие с утра 2 мая Армению, приобретают постепенно очень тревожные нотки. В первую очередь, тревожные для самого армянского общества.

Например, из-за блокировки дорог и магистралей, в Армению не могут въехать грузовики с продовольствием. Хорошо известно, что эта страна питается за счет импорта, и перекрытие этой "дороги жизни" может очень скоро сказаться на состоянии прилавков магазинов.

С призывом не мешать передвижению сотрудников обратилось к протестующим и руководство Мецаморской АЭС. Это стратегический объект и сотрудники работают по особому режиму рабочей смены, сказано в обращении.

Но вернемся к Керенскому.

Как пишет Sputnik Армения, в связи с перекрытием дорог толпами митингующих затруднено получение медпомощи, граждане с трудом доходят домой или на работу. Об этом заявил омбудсмен Арман Татоян. Серьезно, по его словам, беспокоят сведения о том, что демонстранты останавливают машины скорой помощи, осматривают и лишь затем, по своему усмотрению, пропускают. Поступило и несколько сигналов тревоги о том, что врачи не могут добраться к месту вызова.

"Беспокоит и то, что для перекрывания дорог, перед машинами ставят школьников, в том числе младшеклассников", - говорится в заявлении.

Что или кого ищут бойцы пашиняновской армии в машинах скорой помощи? Переодетых в женское платье или претворяющихся инфарктниками республиканцев? Властью, данной им толпой, они решают, кого из врачебных бригад пропустить, а кого нет. В среду был случай, когда роженица не могла добраться до роддома на скорой, и в больницу ее доставили спасатели.

Похоже "бархатная революция" Никола Пашиняна постепенно теряет свою "бархатистость". Впрочем, как и любая революция.

Власть толпы - это наркотик. Опьяняет и лишает мозгов.

Как пишет обозреватель Андраник Мигранян в РИА Новости, рассуждая по теме, "хочу надеяться на то, что армянская элита найдет в себе силы, чтобы обуздать эту охлократическую вакханалию и восстановить основу армянской государственности, - или, как не прискорбно мне писать об этом, видимо, наш народ не способен существовать в своем национальном государстве. Это будет означать, что вовсе не враги были причиной того, что народ терял в течение многих столетий свою национальную государственность. Это будет означать, что этот трудолюбивый, талантливый, изобретательный народ может реализовать себя только в рамках других, обустроенных государств".

Вот такая горькая правда, которую в эти дни доказывает на улицах Еревана будущая, но не последняя по счету, новая власть Армении.

Зульфугар Ибрагимов