Пашинян обманул армянских матерей - ПОДРОБНОСТИ

Что-то слишком много рассуждают в Армении о "рухнувших надеждах" и "не оправдавшихся ожиданиях" Баку. Говорят так упорно, что уже начинаешь думать - может мы и вправду чего-то такого невероятного ожидали и сами не заметили?

Речь, как следует понимать, идет о якобы завышенных ожиданиях азербайджанской стороны касательно карабахского урегулирования в связи со сменой власти в стране-оккупанте. Из отдельных высказываний не особо осведомленных в теме экспертов, в Армении сделали вывод, что Баку уже томится в ожидании, когда новая власть согласится вывести оккупационные силы, вернуть беженцев и обняться с соседями. Конечно, это было бы замечательно. В первую очередь, это был бы замечательный выход для самой Армении. Но мы прекрасно понимаем, что для внезапного и кардинального прояснения разума наших соседей требуется явление не слабее падения астероида или второго пришествия.

Будущим властям просто необходимо, чтобы затулины, маркедоновы, другие российские эксперты, отвечая на соответствующие вопросы армянской аудитории, снова и снова озвучивали эту мысль. Лучшего пиара для без пяти минут премьера Никола Пашиняна не придумать. Поэтому все разговоры и комментарии по поводу "ожиданий" Баку несерьезны и служат лишь цели дополнительной героизации будущего премьера в глазах общественности.

Но героизация идет не повсеместно и далеко не всем в Армении есть до нее дело. И даже те, кто сегодня молится на портрет Пашиняна, скоро все поймут.

Судя по постам в соцсетях, некоторые это уже понимают. И ожидания от возможного изменения позиции Еревана по отношению к карабахскому урегулированию действительно имеются, но не у Баку, а у самих граждан Армении, у матерей, уже потерявших сыновей в Карабахе, или только готовящихся отправить их на чужую землю. С оккупированных территорий в Армению идут только гробы, к которым прилагаются никому не нужные медали и ордена какого-то самопровозглашенного "государства".

Акции потерявших сыновей матерей у резиденции Саргсяна в бытность его президентом сегодня вспоминают армянские пользователи соцсетей. Потому что воинственные заявления будущего премьера встревожили многих. Даже те, кто не хочет признавать, что главной и определяющей бытие проблемой для Армении является карабахский конфликт, признают его определяющим, когда дело касается собственных детей. Пашиняну уже советуют не провоцировать Азербайджан, который, дескать, и без того готов "воспользоваться ситуацией". Некоторые считают, что угроза возобновления войны теперь стала даже еще более реальной, и следует, наоборот, высказываться осторожнее. Лидеру вчерашней оппозиции прямо указывают, что большинство поддерживающих его на улицах молодых людей - это потенциальное пушечное мясо.

С последним утверждением трудно не согласиться. Развлечение в виде прогулок, называемых революцией, по улицам с песнями и плясками - это хорошо, но революционный угар пройдет, и если воинственные заявления еще даже не ставшего властью Никола Пашиняна будут продолжаться, ситуация в зоне конфликта действительно может обостриться. Азербайджан не приемлет ультиматумов. За четверть века с армянской стороны их было бесчисленное множество. Каждое заявление - ультиматум. Не избежал этой болезни и Пашинян. Что не фраза о Карабахе, то ультиматум. Можно понять, почему волнуются матери молодых армян. Они не хотят получать медали и гробы вместо сыновей, им нужны гарантии, что их дети не будут отправлены на войну, что вернутся из армии живыми и здоровыми. А таких гарантий новая власть, как и прежняя, им давать не намерена.

Как только не изощрялся прежний режим, чтобы как-то решить проблему пополнения запасов пушечного мяса в условиях демографического кризиса и ускоренной депопуляции. Венцом творения саргсяновской власти стала концепция "нация-армия", популистская до мозга костей. Концепция лишила армянскую молодежь права на высшее образование. Разработанные Минобороны бессмысленные программы с помпезными названиями "Честь имею" и "Это я" предусматривают полную милитаризацию гражданского населения. Согласно программам, молодые люди не могут поступить в вуз, не отслужив в армии по одной из них. Причем, служба растягивается до трех лет вместо прежних двух.

После утверждения концепции в Ереване прошла волна студенческих протестов. Обеспокоенность высказала и академия наук, справедливо полагающая, что под угрозу поставлено будущее армянской науки. Если будущее правительство и будущее оборонное ведомство будут продолжать эту политику, то очередной призыв сотрет все следы революционного угара. Пашинян много говорит о "подъеме национального духа", но этот дух не позволит ему двинуть массы дальше улиц и площадей. Если он рассчитывает митинговым путем направлять молодежь на передовую, то будет очень удивлен, обнаружив, что около него никого не осталось.

Что бы там не утверждал агитпроп и как бы не хотелось думать самому будущему премьеру, реальность такова, что Вооруженные силы Азербайджана в разы превосходят армянскую армию и по численности, и по вооруженности, и по воинской дисциплине, и по подготовке. Сам же Пашинян утверждает, что в дни апрельских боев в числе "ополченцев" рыл окопы в Карабахе. Значит, должен понимать, что никакой "национальный дух" не удастся противопоставить мощи азербайджанских ВС. Да, сейчас различные акторы, имеющие интересы в нашем регионе, будут стараться ублажить новые армянские власти, делать послабления, дарить больше оружия, чтобы выглядеть добрыми дядюшками. Но возможности Азербайджана гораздо более широкие, и в ответ на каждый военный презент Армении он будет делать три шага вперед в укреплении своих Вооруженных сил. У Азербайджана, благодаря очень правильной политике Президента Ильхама Алиева, гораздо больше друзей и союзников, чем хотелось бы Еревану. И даже сегодня, выкаблучиваясь перед армянской стороной, разномастные российские эксперты все равно признают, что Москва не будет портить отношений с Баку и не прекратит продавать ему оружие. Потому что, во-первых, потеря Азербайджана равноценна потере региона, а, во-вторых, благодаря той самой правильной политике и правильной дипломатии руководства страны.

Идем далее. Деньги. Это то, чего у Армении нет и не будет. Армия - дело затратное. Армения никогда не сможет дотянуться до финансовых возможностей азербайджанской стороны, сколько бы подачек не поступало от богатой диаспоры. Один только военный бюджет Азербайджана превышает весь ее госбюджет. Ну скинется диаспора на парочку танков. И что с того? Появление на линии соприкосновения в последние дни нескольких азербайджанских бронемашин, уже ввергло в истерику и Армению, и оккупированный Карабах. А что же будет, когда азербайджанская сторона действительно начнет стягивать силы и готовиться к войне?

Можно перечислить очень много причин, по которым способные мыслить и не желающие терять сыновей граждане Армении боятся и не хотят войны с Азербайджаном. Да, эта война будет не на армянской территории, но ведь ведет ее уже три десятилетия с нашей страной именно Армения, и умирать на чужой земле будут именно ее сыновья.

После всего сказанного следует немного успокоить обеспокоенных соседей и сказать, что для них есть хорошая новость - Азербайджан не хочет воевать. Да, имея для этого все возможности, он не хочет терять своих граждан, калечить на фронте молодое поколение и направлять миллиарды на войну, когда их можно потратить на преображение страны. Азербайджан до последнего будет делать все, чтобы избежать такого развития ситуации. Хотя, как неоднократно повторял и Президент, наша армия готова в любой момент начать освобождение оккупированных Арменией территорий.

В качестве главы Армении Никол Пашиня получает редкий шанс войти в историю, начав разрешать карабахский конфликт. И лучше бы ему постараться его не упустить. Если он действительно так горит душой за свой народ, как говорил это на митингах.

Зульфугар Ибрагимов