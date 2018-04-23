Для азербайджанской армии нет непреодолимых препятствий, и в Ереване это знают - МНЕНИЕ

Со вчерашнего дня военные власти Армении усиленно пугают армянскую общественность якобы готовящимся наступлением ВС Азербайджана, стягиванием сил на линию соприкосновения и так далее.

На этом фоне примечательно смотрится прозвучавшее пару дней назад из Ханкенди заявление главы сепаратистов Карабаха Бако Саакяна. Саакян сообщил, что его армия, дескать, усилена новыми видами техники и вооружений, в самопровозглашенном образовании даже развернута военная промышленность.

Помимо множества других вопросов, эти заявления вызывают, мягко говоря, удивление: а откуда, собственно, у оккупационных сил, представляющихся не иначе как "армия обороны", появилось на вооружении новая техника? Как известно, непризнанное никем в мире образование, созданное Ереваном на оккупированных территориях Азербайджана, не получат вооружений легальным путем. Поступает оно исключительно из Армении. Но и тут есть свое НО.

Год назад правительство Армении утвердило постановление о "Правилах осуществления надзора над наличием и целевым использованием продукции военного назначения, поставляемой в рамках Договора о "Развитии военно-технического сотрудничества между Республикой Армения и Российской Федерацией" от 25 июня 2013 года между Республикой Армения и Российской Федерацией". Соглашением предусматривается, что: "Поставляющая в рамках договора продукцию военного назначения Сторона имеет право осуществлять контроль над ее наличием и целевым использованием. Предметом надзора является продукция военного назначения, поставленная в рамках договора". Другой статьей предусматривается: "Целью надзора является проверка наличия и целевого использования продукции, поставляемой контрактами, заключенными в рамках Договора". А восьмой статьей устанавливается: "Та сторона, на чью территорию поставляется продукция военного назначения, обязана представить указанную в заявке продукцию военного назначения, как и необходимые для подтверждения ее целевого использования документы".

Таким образом, сепаратистский режим дезавуировал своим заявлением патронов в Ереване, заявив о поставках вооружений на оккупированные территории. К этому заявлению стоит прислушаться контролирующей стороне, то есть России. Если, конечно, она заинтересована в том, чтобы поставляемое ею вооружение не выходило из-под контроля.

Когда представители вооруженных сил Армении делают заявления, создается впечатление, что речь идет не об армянской армии, а какой-то армии, которая мощнее ВС Азербайджана.

Об этом сказал Day.Az азербайджанский военный эксперт, полковник в отставке, бывший командир корпуса Шаир Рамалданов.

По мнению эксперта, ничего нового в словах Саакяна нет, но сказанное, конечно, следует принимать во внимание.

Есть определенные соглашения, определенные международные нормы и обязательства, договоренности касательно контроля за поставляемым Армении российским вооружением, отметил Рамалданов, добавив, что, в первую очередь это касается тяжелого вооружения, на которое имеются определенные ограничения, этот вопрос контролируется соответствующими организациями по разоружению.

"Но это все теория. А реальность такова, что о вооруженные силы Армении сегодня находятся на оккупированных ею территориях Азербайджана, и наша армия противостоит ей, а не мифической "армии обороны". Части ВС Армении дислоцируются на оккупированной территории Азербайджана, и вооружены они российским вооружением. Естественно, все, что имеет армия Армении, закуплено в России, и не менее естественно, что все это находится в оккупированном Карабахе", - подчеркнул наш собеседник.

По его словам. организации по контролю за вооружением оккупированную Арменией территорию обходит стороной. Однако есть определенными основания полагать, что при появлении в регионе контролеров, вооружение оккупантами просто прячется подальше от глаз международной организации, отметил полковник в отставке, добавив, что информация по этому поводу проходила в некоторых источниках. Поэтому нет ничего удивительного в том, что российское вооружение может находиться на оккупированной территории в Карабахе.

"Что касается "нового вооружения", о котором говорит Саакян, то оккупационные силы делают основной упор на системах наблюдения, тепловизоры, прочие возможности, которые могут повысить качество наблюдения на переднем крае. Например, год назад американская сторона под видом гуманитарной помощи передала Армении приборы наблюдения. Буквально через месяц эта оптика была зафиксирована азербайджанской стороной непосредственно на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Что же касается "военной промышленности", то развиваться она может там, где развита экономика, имеются определенные ресурсы, развита наука. А у этого непризнанного образования таких возможностей нет. Какие-то комплектующие они получают со стороны и, вполне вероятно, сборку организуют у себя. Но это ничего не значащие мелочи", - сказал Шаир Рамалданов.

Военный эксперт подчеркнул, что процессы укомплектования частей ВС Армении, дислоцированных на оккупированных территориях, шли всегда. Но после апрельских боев эти процессы интенсифицировались. Кроме того, были жесткие заявления официального Баку относительно освобождения оккупированных территорий. Так что не удивительно, что в ВС Армении авизировались какие-то работы. Само собой, отметил эксперт, за 25 лет оккупации и какие-то дороги построены, и убежища устроены, а после апрельских боев созданы и новые укрепления. Все это обычный процесс. Но никакие принимаемые оккупационной армией меры не смогут сократить той пропасти, которая существует в подготовке и вооруженности ВС Азербайджана и ВС Армении, считает наш собеседник.

Высказывания с армянской стороны направлены в основном на внутреннюю аудиторию, и все эти приготовления не будут иметь никакого значения в случае реального возобновления боевых действий, заявил полковник в отставке.

"В апреле 2016 года азербайджанская армия уже показала, что для нее нет никаких непреодолимых преград. Достаточно вспомнить, как была сметена так называемая "линия обороны Оганяна, и тогда все сразу станет ясно", - заключил Шаир Рамалданов.

Зульфугар Ибрагимов