Какое бы оружие ни закупила Армения, Азербайджан ей не догнать - МНЕНИЕ

В эти дни все армянские СМИ облетела новость о планах Москвы предоставить Армении очередной, третий по счету оружейный кредит.

Газета "Жаманак" со ссылкой на свои источники сообщила, что Россия собирается предоставить Еревану льготный беспроцентный кредит, посредством которого Армения закупит у нее очередную партию современного вооружения. Причем, акцент делается на том, что "это будет ответ России Азербайджану" на якобы отказ покупать российское оружие и якобы критику продукции российского ВПК. Кроме того, сообщалось, что за счет нового кредита ожидается приобретение "Искандеров", которые будут размещены на границе с Азербайджаном и возьмут под прицел инфраструктуру стратегического значения.

Отметим, что Минобороны Армении информацию не опровергло, но и не подтвердило. Ушел от ответа и министр обороны Виген Саркисян, который на вопрос о кредите на "Искандеры" уклончиво заявил: "Мы постоянно работаем со всеми нашими партнерами по возможности поставок вооружений, в том числе и в рамках финансовых инструментов, которые существуют".

"В первую очередь, следует сказать, что все заявления относительно российского вооружения, которые мы слышим с армянской стороны или от проармянских деятелей, не подтверждены официальной позицией Москвы", - сказал Day.Az, комментируя ситуацию, азербайджанский военный эксперт, полковник в отставке, бывший командир корпуса Шаир Рамалданов.

Коснувшись последних заявлений относительно прекращения Россией продажи оружия Азербайджану, а теперь и слухов о третьем оборонном кредите, наш собеседник отметил, что все это находится больше на уровне армянских СМИ, проармянских экспертов и лиц, которые не могут говорить от имени российского правительства. Ереван выступает от имени Москвы, но распространяет в сущности позицию Армении.

"Армянские СМИ сегодня взяли на себя функцию небезызвестного армянского радио, и к их сообщениям относиться серьезно не стоит. Предоставление Россией кредитов Армении на вооружение - это не новость. Что Армения покупает за счет этих кредитов, мы знаем. Знаем так же, как армянская сторона оплачивает покупки. Например, недавно представители Армении совершили турне по своим диаспорам в разных странах с целью выклянчить помощь на оплату российских кредитов, потому что своих средств у этой страны нет.

Если говорить об "Искандерах", которые якобы Россия продаст Еревану по новому кредиту, то закупки такого дорогостоящего вооружения в контексте карабахского конфликта нецелесообразны. На эти средства армяне могли бы купить более эффективное в бою оружие. А "Искандеры" становятся грозным оружием, когда имеют ядерную боеголовку. В других же случаях это обычный снаряд. Да, мощный, но просто снаряд", - отметил наш собеседник, добавив, что армянская сторона берет за основу своих домыслов те виды вооружений, которые могут привлечь внимание общественности.

По мнению Рамалданова, все эти разговоры и новости рассчитаны больше на внутреннюю аудиторию. Конечно же, не последнюю роль играет и желание запугать Азербайджан, мол, смотрите, как Армения вооружается. Но Еревану все равно не удастся удивить азербайджанскую сторону, а тем более напугать, считает военный эксперт. Для сравнения, полковник в отставке привел следующие цифры: Армения закупила за два года вооружений на 124 млн. долларов, Азербайджан - на 551 млн. долларов.

Военный эксперт выразил сомнение, что Россия будет предоставлять Армении какое-то особо современное и дорогостоящее вооружение на льготных условиях, потому что у нее достаточно покупателей на него и без Еревана.

Главной причиной вышеуказанных заявлений Шаир Рамалданов считает прошедшие недавно крупномасштабные учения Вооруженных Сил Азербайджана.

"Обеспокоенность армянской стороны понятна. Такое же беспокойство, близкое к панике, возникло и после военного парада в Нахчыване, когда было продемонстрировано новейшее вооружение, которым вооружена эта общевойсковая группировка в НАР. А сейчас проводятся боевые стрельбы с участием артиллерийских и ракетных расчетов.

В связи с недавними учениями армянская сторона, напомню, обращалась в международные организации, обвиняя Баку в якобы нарушении требований международного законодательства. Эти обвинения, конечно же, не имеют под собой никакой основы. Азербайджан проводит и будет проводить учения, закупал и будет закупать современное вооружение, и если потребуется - а такая необходимость с каждым годом становится все отчетливее - освободит свои земли вооруженным путем", - подчеркнул наш собеседник.

К производным этой обеспокоенности Шаир Рамалданов отнес также и распространяемые армянской стороной слухи относительно якобы недовольства Азербайджана качеством российского орудия и бронетехники. Это, считает он, некий прием в информационной войне, и распространяемые армянскими медиа новости не соответствуют действительности.

"Но даже если предположить, что все написанное в СМИ правда, все равно Армения не сможет догнать азербайджанские ВС. Наши ВС постоянно пополняются современными вооружениями. И если даже в ближайшие два года Армения снова получит вооружение по очередному кредиту, в качественном и количественном измерении это ничего для нее не изменит.

И еще, чем больше оружейных кредитов получает от Москвы Армения, тем сильнее попадает в зависимость от нее. Нашим соседям неплохо бы это учесть", - резюмировал Шаир Рамалданов.

Лейла Таривердиева