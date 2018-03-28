Провокатор Затулин от имени России обещал армянам невозможное - ДЕТАЛИ

Заверения о готовности России исполнить все свои обязательства перед Арменией звучат в последнее время все чаще. И звучат они не из самой России, а из Еревана, куда гости из Москвы что-то зачастили.

В середине марта Ереван посетил глава комитета по международным делам Совета федерации России Константин Косачев, пообещавший армянам больше не продавать так много оружия Азербайджану. Косачев заверил, что все поставки в Баку, которые происходят в последнее время, реализуются по старым контрактам от 2010-2013 годов, а новых контрактов не подписывалось. Так что очень скоро в Армении смогут расслабиться и начать любить Россию-матушку заново.

Надо сказать, что наши соседи засомневались в такой аргументации и заподозрили, что дело не в контрактах, а в подписании Арменией соглашения с ЕС и сближении со Штатами.

Что примечательно, Косачев указывал, что позиция Москвы столь кардинально изменилась после апрельских боев. Очень странное заявление, если учесть, что до последнего времени с российской стороны на самых разных уровнях утверждалось, что продавать оружие Азербайджану России выгодно и она будет продолжать этот бизнес.

То же несоответствие прозвучало и в заявлениях, сделанных в Ереване давним и верным армянским лоббистом в Госдуме Константином Затулиным.

"Досадно, что Азербайджан не нашел другого варианта использования российского оружия, кроме как нарушение установленного в зоне конфликта перемирия. Мы сделали из этого выводы", - сказал Затулин. Более того, как утверждает лоббист, Россия сделала соответствующие выводы в связи с нарушением баланса вооружений и предоставила Армении самые современные средства обороны.

"Я являюсь убежденным сторонником армяно-российских исторических связей, и эту позицию разделяет большинство парламентариев Государственной Думы", - заявил Затулин, пообещав, что "в дальнейшем Россия любую военную угрозу в отношении Армении будет воспринимать как угрозу себе".

Затулин также коснулся заявлений из Баку относительно возвращения азербайджанцев в Ереван и на другие территории нынешней Армении. Тут он был еще более многословен, пытался иронизировать, но в результате наговорил массу глупостей, которые, впрочем, пришлись по сердцу армянским слушателям.

Между тем, российский аналитик Алексей Малашенко в беседе с армянской газетой "168 Жам" несколько подмочил оптимистичные заверения двух Константинов. По его мнению, маловероятно, что при требовании Азербайджана Россия откажется продавать оружие, особенно, когда в трудные для нее времена торговля вооружениями обеспечивает большие доходы.

Но у Затулина на этот счет особое мнение. Он дал понять жаждущей успокоения армянской аудитории, что Армении Россия поставляет самое современное вооружение, а Азербайджану - устаревшее.

Неужели?

"Я предпочитаю со скепсисом относиться к словам Константина Затулина о том, что Армения получает новейшее вооружение от России, а Азербайджан - устаревшее", - сказал в беседе с Day.Az известный российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов.

Россия, отметил Михайлов, никогда и никому не продаст совершенно новые разработки, которые только внедряются в самой российской армии. А если Москва и поставила что-либо подобное в Армению, то не на баланс армянской армии, а в арсенал собственной группировки, дабы Ереван избежал соблазна использовать предназначенное для обороны вооружение для нападения на Азербайджан.

Эксперт не исключил, что в российском истеблишменте присутствуют политики, ратующие только за одну из сторон, но это не приносит никаких результатов кроме дополнительного популизма.

"Очевидно, что Москва поставляет новое вооружение Баку в рамках заключенных соглашений. Поставки включают в себя те системы и новые разработки, которые одобрены для продажи в другие страны. И Армения не является некой особой страной с особым статусом. Россия - гарант безопасности в регионе и не в ее интересах, чтобы кто-то пытался использовать хорошие отношения с ней против других стран. Этот номер не пройдет", - сказал Михайлов.

Дезинформацией считает заявления Затулина в Ереване и азербайджанский политолог, глава Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде.

"Информация, а вернее, дезинформация о том, что Россия продавала Азербайджану устаревшее вооружение, распространенная в Ереване Затулиным, хоть и имеет цель бросить тень на российско-азербайджанское партнерство в военно-технической сфере, но, что важно, бросает тень и на репутацию Рособоронэкспорта, негативно отражается на его имидже на мировом рынке вооружений. Стараясь угодить спонсорам в Ереване, Затулин оказывает медвежью услугу самой Москве", - сказал в беседе с Day.Az политолог.

В то же время, заметил Велизаде, специалисты прекрасно знают настоящую цену военным контрактам России с Арменией и Азербайджаном. Даже школьнику понятно, что за 100-200 миллионов долларов можно приобрести продукцию гораздо меньших объемов и худшего качества, чем за 5 миллиардов.

"Что ж, видно, Затулин плохо учился в школе. По крайней мере, он явно не силен в точных науках", - сыронизировал наш собеседник.

О том, какое оружие получает армянская армия по кредитным соглашениям с Россией, в Армении прекрасно знают. И Затулину не стоило так себя утруждать - армянский арсенал словами не пополнишь.

После разгрома армянской обороны в апреле 2016 года в Армении по горячим следам принялись выяснять причины столь серьезного поражения "самой сильной армии региона". И выяснилось, что помимо воровства, отсутствия порядка и боевого духа, армянская армия элементарно плохо вооружена.

Как "раскопал" вездесущий "Союз информированных граждан", значительная часть приобретенного у России за 200 миллионов долларов вооружения является оружием не 80-х годов, как утверждал на "знаменитой" пресс-конференции в самолете Серж Саргсян, оно даже еще старее. Имеются вооружения и с 60-х годов, поведал координатор организации Даниел Ионнисян изданию Aravot.am.

А самое главное, что выяснилось из официальных источников, - это то, что значительная часть сравнительно нового оружия, получаемого из России, Армения не имеет права использовать в оккупированном Карабахе. Например, в ходе апрельской эскалации армянские "Смерчи" не были использованы, потому что, как заявил офицер, работающий на "Смерчах", не было угрозы в отношении армянских границ, а конфликт происходил только на линии соприкосновения...

Вряд ли в позиции России по отношению к возможной новой войне за Карабах что-то изменилось. Достаточно напомнить слова начальника объединенного штаба ОДКБ, генерал-полковник Анатолия Сидорова, который, находясь, опять же, в Ереване заявил, что Нагорный Карабах не является государством-членом ОДКБ, и Ханкенди военной поддержки со стороны Организации оказываться не будет. Все соглашения ОДКБ подписывала конкретно с Арменией, и, соответственно, перед Ереваном у нее есть определенные обязательства.

Да, перед Арменией, но не оккупированными ею территориями другого государства. И Затулину не стоило пробуждать у армянской стороны бесплотные надежды. В Армении и так большие проблемы с осознанием реальности. Если Затулин и, правда, такой друг армянского народа, он должен был произносить в Ереване совсем другие слова.

Но он не мог сказать ничего другого, потому что находится на довольствии Еревана, а кто платит, тот, как известно, и заказывает музыку. Мало кто из российских лоббистов Армении внес такой неоценимый вклад в поддержание напряженности в карабахском конфликте, как комсомольский "стукач" Константин Затулин. Не случайно несколько лет назад он получил из рук самого Сержа Саргсяна Орден почета. Официально - "за значительный вклад в дело углубления сотрудничества между Арменией и Россией, укрепления и развития дружбы между двумя народами". На самом же деле - за содействие укреплению статус-кво и отдаление мира для двух народов в неопределенную перспективу.

Для Армении же это не просто отсутствие мира. Это вопрос жизни и смерти как государства.

Зульфугар Ибрагимов