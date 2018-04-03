Армения пытается разрушить отношения Азербайджана и России

Похоже, участившиеся поездки российских гостей в Ереван и следующие за этим странные заявления на тему прекращения продажи вооружений Азербайджану, будут иметь продолжение.

Вчера в Ереване взорвался ресторан фаст-фуда "Бургер кинг". Много пострадавших, один из которых - ребенок, пока что в тяжелом состоянии. С самого вечера все армянские СМИ полны новостями по этому поводу, и, казалось, ничего не смогло бы обойти по информационной популярности этот инцидент. Но это только казалось.

Россия планирует предоставить Армении третий по счету оборонный кредит, причем беспроцентный, сообщила газета "Жаманак" со ссылкой на свои источники. По этому кредиту, помимо всего прочего, в Армению отправятся "Искандеры", но уже не на российскую базу в Гюмри, а прямиком на армяно-азербайджанскую границу и нацелятся на стратегическую инфраструктуру...

А теперь подробнее.

Источники газеты "Жаманак" сообщают, что Россия собирается предоставить третий кредит Армении, посредством которого Армения закупит очередную партию оружия из России. По сведениям источника, "это будет ответ России Азербайджану, который не только отказывается покупать оружие у России, но и отдает предпочтение турецким, пакистанским, израильским и недавно белорусским поставщикам вооружений, что еще хуже - началась кампания по антипропаганде российской военной техники с объявлениями о том, что она некачественная и неэффективная.

Газета пишет, что в отличие от предыдущих, этот российский кредит будет беспроцентным, и большая партия оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" будет распределена на приграничных с Азербайджаном территориях, тем самым, беря под прицел инфраструктуру стратегического значения.

"Русские хотят тем самым дать понять, что если действительно Азербайджан хочет проверить качество и эффективность российского оружия, то Армения может продемонстрировать это", - говорится в сообщении.

Эту информацию Sputnik Армения в Минобороны не опровергли. Возможность получения нового кредита не исключают и источники Sputnik Армения в военных кругах, которые сообщили изданию, что "российская сторона намерена вооружать Армению до тех пор, пока, по мнению Генштаба России, не будет достигнут полный паритет между Ереваном и Баку". В то же время источники не подтвердили версию о покупке новых "Искандеров".

Эту новость можно было бы посчитать пустозвонством армянского агитпропа, если бы не некоторые события прошедшего марта.

Напомним, что в середине прошлого месяца Ереван посетил глава комитета по международным делам Совета федерации России Константин Косачев, пообещавший армянам больше не продавать так много оружия Азербайджану. Косачев заверил, что все поставки в Баку, которые происходят в последнее время, реализуются по старым контрактам от 2010-2013 годов, а новых контрактов не подписывалось. Слова Косачева подтвердил и первый заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, прибывший в Ереван по его следам.

А до этого, ранее старавшиеся придерживаться официальной позиции российские эксперты проармянского толка начали высказываться по поводу продажи Россией оружия Азербайджану более смело. "Это вообще непонятная политика", - заявил, например, небезызвестный Станислав Тарасов в интервью 1in.am. Отвечая на вопрос о том, видит ли он проблему в том, что Россия продает оружие Азербайджану, он сказал: "Конечно, вижу проблему, и ее нужно решить. Эта аномалия исчезнет после президентских выборов".

Словно в подтверждение слов проармянского эксперта, с начала марта в Ереван потянулись косяком российские представители с грелками, успокоительными таблетками и клизмами. Новость о третьем оружейном кредите, достоверна она или нет, очень красиво вписывается в эту странную процессию.

Между тем, на днях Минобороны Азербайджана ответило на распространяемые в местных и зарубежных СМИ слухи о том, что азербайджанская сторона якобы забраковала российское вооружение.

"Официально заявляем, что подобные сообщения не соответствуют действительности и носят провокационный характер", - говорится в заявлении министерстве обороны.

"Мы тщательно выбираем лучшую, наиболее качественную и эффективную военную продукцию, необходимую для увеличения своего боевого потенциала с целью освобождения оккупированных территорий. Принятое на вооружение азербайджанской армии новое российское вооружение соответствует повышенным требованиям, предъявляемым к современным системам вооружения, а также значительно усиливает маневренные и огневые возможности подразделений, и особенно тех, которые выполняют боевые задачи на переднем крае обороны наших войск", - заявили в министерстве.

Примечательно, что информация по поводу якобы недовольства Азербайджана начала распространяться с подачи именно армянских медиа. Налицо - провокация, призванная столкнуть Баку и Москву, посеять недоверие между странами.

Теперь что касается кредитов.

Ереван, как известно, еще не выплатил огромную сумму по предыдущим двум кредитам, и теперь ему фактически дарят третью возможность приобрести российское вооружение по дешевке. Если, конечно, источники "Жаманак" не выдают желаемое за действительное.

В 2016 году Россия выделила Армении кредит в 200 миллионов долларов. На днях Минобороны сообщило, что поставки по этому кредиту уже завершены. А это - "Смерчи", "Иглы", "Автобазы", "Корнеты", "Солнцепеки" и так далее. А в октябре 2017 года стало известно о новом соглашении, на сумму 100 миллионов долларов. Поставки по нему планируется начать, как сообщил недавно заместитель главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов в Ереване, уже в текущем году.

Конечно, вся эта ситуация не доставляет соседям Армении по региону удовольствия. Но всем понятно, что дело тут в другом. В условиях растущей конфронтации с Западом Россия укрепляет свой плацдарм в регионе, коим никогда не переставала быть Армения. Поставляя оружие Армении, Россия решает свои задачи. Те же "Искандеры", те же поставки по льготным оборонным кредитам, возврата которых никто не ждет, помноженные на совместную группировку войск и общую систему ПВО, думается, говорят именно в пользу этой версии. И тут Еревану особо ловить нечего. Что бы не поставлялось в Армению, предназначено все это не для войны в Карабахе. А для того, чтобы в один прекрасный день послужить интересам России, когда ей самой это будет нужно.

Достаточно напомнить, что в ходе апрельских боев армянские "Смерчи" не были использованы, потому что, как заявил офицер, работающий на "Смерчах", не было угрозы в отношении армянских границ, а конфликт происходил только на линии соприкосновения, сообщили армянские СМИ.

Важно, что оккупационная армия не сможет переправлять оружие в Карабах и тайно, потому что осенью прошлого года армянский парламент ратифицировал соглашение о контроле за поставляемой в Армению из России продукцией военного назначения, подписанное за год до этого. Напомним, что соглашением устанавливает порядок осуществления контроля за наличием и целевым использованием данной продукции. В соответствии с соглашением, сторона, поставляющая в рамках договора продукцию военного назначения, вправе осуществлять контроль за ее наличием и целевым использованием. Сторона, на территорию которой поставляется продукция военного назначения, обеспечивает необходимые условия для контроля.

Таким образом, оружейные кредиты для Армении это просто способ укреплять границы собственных интересов.

И напоследок - будет третий кредит или нет, разместятся "Искандеры" на азербайджанской границе или не разместятся, в любом случае российской стороне следует иметь в виду, что подобные шаги никак не улучшают ее отношений с Азербайджаном. Это просто к сведению...

Зульфугар Ибрагимов