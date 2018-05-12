Правая рука Саргсяна посоветовал Пашиняну "проснуться"

Вице-спикер Национального Собрания, член фракции РПА Эдуард Шармазанов в интервью Радио "Азатутюн" заявил, что чем скорее премьер-министр Никол Пашинян и его команда поймут, что власть - это тяжелое бремя, тем лучше, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

"Сложно оценивать работу премьера, основываясь на прямых включениях с его страницы в Facebook. Одно дело быть оппозиционером, говорить на площади приятные для уха людей слова, другое дело - нести бремя ответственности за трехмиллионное государство", - сказал Шармазанов.

Он также отметил, что сложно быть руководителем страны, в которой вызовов и проблем больше, чем ресурсов.

"В моем представлении премьер-министр не имеет тех возможностей, знаний и навыков, чтобы хорошо выполнять функции главы исполнительной власти. Я бы хотел, чтобы мое убеждение было неверным, но только время покажет, кто прав, а кто ошибается в своих оценках", - заявил Шармазанов.

При этом он отметил, что РПА не собирается искусственно саботировать деятельность правительства Пашиняна. Представители партии будут рассматривать те инициативы, которые будут предлагать члены правительства Пашиняна, а также программу исполнительного органа.

"Мы не имеем право вести себя так же, как вела себя оппозиция в годы нашего пребывания у власти", - заявил Шармазанов.