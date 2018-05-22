Sputnik Армения Маргариты Симоньян превратился в пособника террористов

Представим себе ситуацию. Жили рядом два соседа. У каждого из них был свой большой двор с несколькими красивыми домиками внутри. Долгие годы соседи жили вроде бы дружно. Но тот сосед, у которого дворик и домик были поменьше, оказывается, всегда жаждал урвать у своего более удачливого, богатого, но простодушного и искреннего соседа определенную часть его двора и один или два находящихся там домика.

Он все это время готовился к захвату территории того, с кем долгие годы жил рядом. Он копил деньги для раздачи тем, кто мог помочь ему в захвате чужого имущества, закупал оружие, выжидал нужный момент для нападения на того, кто все это время был искренен с ним, кто впускал его в гости, кто делил с ним хлеб и соль. И вот, такой момент наступил! Алчный сосед, напав на своего доверчивого соседа с помощью тех, кого он купил деньгами или лживыми слезливыми речами о своей "несчастной доле", захватил часть чужого двора и чужие домики, стоявшие на этой, чужой, но захваченной территории.

Захватить-то он захватил, даже стену новую возвел, ремонт сделал, раскрасил иначе все чужое. Но, никто и нигде не признает украденное жилье собственностью вора. Он не может официально присоединить украденное к своему имуществу, хотя изначально так и планировал. Единственное, на что он способен - жить в чужом доме, что расположен на захваченной части чужого двора. Живет он там, постоянно, опасаясь того, что хозяин вернется и потребует свое. Сказать, что это не жизнь - ничего не сказать.

А еще, сосед-вор тешит себя маленькими радостями. Он порой, всяческими посулами, обманом, пользуясь неосведомленностью приглашаемых о судьбе захваченного дома и двора, приглашает к себе иностранных гостей. И тогда, дабы сделать больнее истинному хозяину дома и двора, он зажигает свет во всех окнах свет, включает музыку на всю мощь и изображает бурное веселье. Так он пытается не только обмануть гостей, выдав чужое за свое, но и врет самому себе. Мол, люди ко мне приезжали, значит, верят они, что все, в реальности украденное, уже можно считать моим. Дешевый самообман, я вам доложу.

А еще, гнусность всей этой ситуации состоит в том, что гости соседа-вора, ничего не знавшие о том, куда их привели, в итоге оказываются невольными сообщниками, пособниками этого преступника. И им, соответственно, запрещают посещение территории того соседа, что стал жертвой алчности и подлости, жестокости и цинизма человека, пытающегося строить свое счастье на несчастье другого.

При этом, многие из тех, кто в итоге узнает настоящую историю двора и дома, в который их завлекли посулами и обманом, потом раскаиваются, винят во всем вора и просят прощения. Но их переживания и репутация не беспокоят вора. Он уже ищет, кого бы еще обманом завлечь в украденный дом, дабы хотя бы так, извращенно и мелко, почувствовать себя хозяином того, что ему в реальности не принадлежит. Иначе поступить он просто не может. Не так воспитан, знаете ли.

Уверен, что читатели уже догадались, что речь в этом метафорическом повествовании шла об Азербайджане, Армении, Нагорном Карабахе и семи прилегающих к нему районах нашей страны. Они вот уже более четверти века украдены у настоящего хозяина - Азербайджана. Украдены Арменией, которая вначале собиралась присоединить все сворованное к себе, но в итоге не решилась даже признать "независимости" так называемой "НКР". При этом, усилия всего мирового армянства направлены на то, чтобы попытаться "легитимировать" это никем не признанное самообразование через завлечение на оккупированные территории Азербайджана разного рода иностранцев. Чем "звезднее", тем лучше.

Многие из них, как российская певица Катя Лель, например, в итоге, прознав про обман, поведала, что ехала в Армению, а не на оккупированные территории Азербайджана. Туда ее завлекли, пользуясь неосведомленностью певицы. Она признала свою ошибку, извинилась перед азербайджанским народом и была прощена. Такая же история имела место с целым рядом политиков, блоггеров, журналистов, музыкантов из разных стран мира, которых армянская сторона заманила на оккупированные территории Азербайджана, по сути подставив людей.

Не знаю, чем закончится вся история с ведущим CNN Энтони Бурденом. Он посетил Армению, а сопровождал его Серж Танкян, вокалист System of a Down. Это проживающий в США музыкант и завез в итоге Бурдена на оккупированные Арменией территории Азербайджана, в Нагорный Карабах. То есть, по сути, привел в украденный дом, в захваченный у соседа двор. Допускаю, что Бурден даже и не знал изначально, куда его везут и в качестве кого собираются использовать.

В итоге, так или иначе, он посетил оккупированные территории нашей страны, был использован армагитпропом в собственных целях и попал в число лиц, которым отныне запрещен въезд в нашу страну. Азербайджан, давно уже ставший местом проведения самых значимых международных спортивных соревнований, музыкальных фестивалей и просто государством, посетив столицу и регионы которого, признаются в любви к нему, рассыпаются в комплиментах сотни и сотни тысяч иностранцев, в том числе и "звезды" шоу-бизнеса и спорта.

Всего этого, знакомства с красотой нашей страны, богатством нашей культуры и кухни, лишил себя Бурден. За это он должен сказать "спасибо" своим армянским друзьям, которые, по сути, использовали человека в своих целях. Ничего нового в их поведении нет. Как нет ничего нового в том, что роль средства оповещения мира о жизни карабахских сепаратистов и их гостей взяло на себя новостное агентство Sputnik Армения, которое, вроде бы является российским СМИ.

Возглавляемое Маргаритой Симоньян СМИ в очередной раз показало готовность, по сути, быть не российским, а армянским изданием, причем одиозным и провокационным. В Sputnik Армения вновь решили подыграть вору, который демонстрировал гостю то, что им украдено у соседа.

Это - не журналистика. Это - пособничество в преступлении, поощрение сепаратизма. А за все преступления обязательно приходится расплачиваться. Рано или поздно...

Акпер Гасанов