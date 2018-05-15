Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян признались, что обожают азербайджанские блюда

Обнаруженное в Сети видео одной из прошлогодних телепередач открыло еще одну невероятную деталь, объясняющую, что объединило Маргариту Симоньян и режиссера Тиграна Кеосаяна. Оказывается, оба они являются поклонниками азербайджанской кухни. Кто бы мог подумать!

Правда, уточним, что азербайджанской они таковую, конечно, не называют. По версии семейства Симоньян-Кеосаян, эта кухня самая что ни на есть древняя, национальная и, кто бы сомневался, армянская.

Из сюжета предновогоднего выпуска программы "Однажды...", выходящей на телеканале НТВ, мы узнаем, что главным блюдом в семействе является хаш, как неоднократно подчеркивается супругами для непонятливых - "древнее национальное армянское" блюдо. Описывая свою семейную идиллию, чета поведала, что хаш они готовят в новогоднюю ночь и заедают им оливье с заливной рыбой, съеденные перед боем курантов.

Наверное, это какой-то особый, армянский способ употребления хаша, доселе незнакомый диетологам. Потому что хаш - блюдо тяжелое и жирное и употребляется оно в холодное время года в основном утром на голодный желудок.

Ну да ладно, на вкус и цвет, как говорится... Если бы сюжет передачи был подлиннее, то Симоньян-Кеосаян наверняка поведали бы телезрителям и о других любимых ими блюдах азербайджанской кухни. Долме, например, или пахлаве. Не забыв при этом в обязательном порядке добавить "древнее национальное армянское". Это словосочетание как мантра, которая, видимо, произносится для улучшения аппетита. Наверное, если просто произнести "хаш", то желудочный сок просто не будет вырабатываться.

О происхождении названия "хаш" много написано и сказано. Интересно, что только сами плагиаторы так и не смогли объяснить, что означает оно по-армянски.

Но им все равно было вкусно.

Валид Джафаров