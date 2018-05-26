Огтай Асадов прибыл с визитом в Грузию

26 мая делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Огтаем Асадовым прибыла с визитом в Тбилиси для участия в юбилейных мероприятиях, посвященных 100-летию Грузинской Демократической Республики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, делегацию Азербайджана в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели встретили заместитель председателя парламента Грузии, руководитель группы дружбы Грузия-Азербайджан Звиядзе Дзидзигури, послы обеих стран и другие официальнае лица.

Председатель Милли Меджлиса встретится с Президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, примет участие в юбилейном мероприятии, которое пройдет на площади Свободы в центре Тбилиси, и церемонии присяги молодых солдат.

Огтай Асадов также примет участие "в круглом столе", организованном в парламенте Грузии на тему "Сотрудничество для развития: стратегия на предстоящие 100 лет", в мероприятии "Имитация первого объявления декларации о независимости Грузии", которое пройдет во Дворце молодежи Грузии и др.

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